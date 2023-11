Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Unbekannter prallt gegen Linienbus und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Marbach am Neckar gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker, der am Montag (20.11.2023) gegen 18.40 Uhr auf der Landesstraße 1100 zwischen Murr und Marbach am Neckar in einen Unfall verwickelt war. Der Unbekannte, der vermutlich einen weißen Transporter lenkte, wollte gemäß den derzeitigen Ermittlungen im Kreuzungsbereich der L 1100 und der Bottwartalstraße sowie der Benninger Straße nach rechts Richtung Benningen abbiegen. Er befand sich jedoch auf der Geradeausspur Richtung Marbach am Neckar und soll versucht haben, sich zwischen einen PKW und einen Linienbus auf die Rechtsabbiegespur hinein zu drängeln. Im Zuge dessen prallte er wohl seitlich gegen den Linienbus, worauf ein Sachschaden von rund 3.000 Euro entstand. Der Unbekannte setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt fort. Die Polizei, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, sucht nun dringend weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell