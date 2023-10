Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mit über zwei Promille unterwegs; Führerschein weg

Pforzheim (ots)

Seinen Führerschein abgeben müssen hat am späten Donnerstagabend ein Autofahrer in Pforzheim, nachdem er alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen hatte.

Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Süd unterzogen am Donnerstagabend um 23:35 Uhr in der Habermehlstraße einen Opellenker einer Verkehrskontrolle. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen bemerkten die Beamten Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem 53-jährigen Fahrer. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,1 Promille. Der Mann musste in der Folge eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Den Führerschein des 53-Jährigen behielten die Beamten noch vor Ort ein. Den Fahrzeuglenker erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

