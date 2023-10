Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen -

Nagold (ots)

Mindestens vier Fahrzeuge sind in der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag in Nagold aufgebrochen worden.

Ein bislang unbekannter Täter hat nach bisherigem Stand der Ermittlungen in der Zeit von Mittwochabend, 18:00 Uhr und Donnerstagvormittag, 11:00 Uhr mindestens vier Fahrzeuge auf bislang unbekannte Art und Weise geöffnet. Die Fahrzeuge waren in der Weingartenstraße, der Kernerstraße, der Galgenbergstraße sowie in der Straße "In der Heide" abgestellt. Aus den Fahrzeugen wurden diverse Gegenstände sowie ein Navigationsgerät entwendet. Das Polizeirevier in Nagold hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07452/9305-0 beim Polizeirevier zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell