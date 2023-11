POL-LB: Ditzingen: Unfallflucht in der Elmestraße

Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro verursachten noch unbekannte Täter am Montag (20.11.2023) zwischen 06:30 Uhr und 17:15 Uhr, als sie einen in der Porschestraße in Weil im Schönbuch geparkten Opel Corsa zerkratzten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier ...

