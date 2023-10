Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Einsegnung der neuer Drehleiter für die Feuerwehr Tönisvorst

Tönisvorst

Am Freitag, den 20.10.23, fand im Gerätehaus an der Mühlenstraße die feierliche Einsegnung der neuen Drehleiter statt. Nach gut 30 Jahren treue Dienste des alten Fahrzeugs findet nun ein Generationenwechsel statt. Die Investition in eine modernere Technik ist insofern von Bedeutung, da Sie im Ernstfall für die Rettung von Personen im Stadtgebiet ab einer Gebäudehöhe von 7m dient.

Unter Anwesenheit von Bürgermeister Uwe Leuchtenberg, Vertretern aus Politik, Verwaltung, sowie der katholischen und evangelischen Kirche und Führungskräften benachbarter Feuerwehren eröffnete der Leiter der Feuerwehr Tönisvorst, Jens Griese, den feierlichen Akt. Er richtete seinen Dank an die Stadt, die diese notwendige Investition in die Zukunft erkannte und den finanziellen Weg frei machte, sowie einem Team aus der Feuerwehr, welches sich mit der technischen Ausstattung und Anforderungen im Vorfeld beschäftigte und nun die erforderlichen Feuerwehrkräfte am neuen Fahrzeug ausbildet.

Im Anschluss dankte unser Bürgermeister, Uwe Leuchtenberg, den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr für das geleistete Engagement und unterstrich nochmals die Notwendigkeit des neuen Fahrzeuges für Tönisvorster Feuerwehr.

Es erfolgte die feierliche Einsegnung von den Vertreterinnen aus katholischer und evangelischer Kirche, damit das Fahrzeug immer heil und die Mannschaft immer gesund von ihren Einsätzen zurück kehren mögen.

Im letzten Punkt des Abends wurde symbolisch der Schlüssel für die Drehleiter vom Bürgermeister an die Feuerwehr übergeben.

Musikalisch begleitet wurde die feierliche Einsegnung durch den Musikzug der Feuerwehr Tönisvorst.

Wir danken auch auf diesem Weg alle am Prozess beteiligten Personen, die es möglich gemacht haben, ein so hoch modernes Fahrzeug mit neuester Technik im Fuhrpark der Feuerwehr Tönisvorst aufnehmen zu können.

Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst