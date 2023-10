Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Gemeldeter Wohnungsbrand im Stadtteil St. Tönis

Tönisvorst (ots)

Um 05:09 Uhr schellten die Melder bei den Mitgliedern der Feuerwehr Tönisvorst und rief beide Löschzüge zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in die Gerhard-Hauptmann-Straße. Nachdem die ersten Kräfte vor Ort eintrafen und sich der Wohnungsbrand bestätigte, wurde eine umfangreiche Lageerkundung durchgeführt.

Da der Gebäudekomplex sehr großflächig ist, der Zugang zum Gebäude und somit zur Brandwohnung über die Vorderseite, jedoch der Brand sichtbar auf der Rückseite lokalisiert wurde, bildeten sich sofort zwei Einsatzabschnitte. Während sich der eine Brandschnitt um die Brandbekämpfung auf der Gebäuderückseite konzentrierte und somit ein Übergreifen auf weitere Wohnungen verhinderte, wurde sich auch über die Vorderseite Zugang zur Brandwohnung verschafft. Glücklicherweise konnten die Bewohner der Brandwohnung sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Parallel zu den laufenden Löschmaßmaßnahmen galt es zusätzlich die Bewohner des Hauseinganges durch mehrere Atemschutztrupps aus Ihren zum Teil verrauchten Wohnungen ins Freie zu bringen. Aufgrund des ausgedehnten Brandes und der daraus resultieren Rauchentwicklung wurden vorsorglich auch die Bewohner des Nachbareinganges ins Freie verbracht. Aufgrund der hohen Personenzahl wurde eine Sammelstelle für die betroffenen Personen eingerichtet und vom Rettungsdienst gesichtet. Glücklicherweise konnten die vom Rettungsdienst 14 gesichteten Personen vor Ort verbleiben und später in Ihre Wohnungen zurück kehren. Lediglich die beiden Bewohner der Brandwohnung wurden zur weiteren Kontrolle in ein umliegendes Krankhaus verbracht.

Nachdem das Feuer zügig gelöscht werden konnte, galt es umfangreiche Lüftungsmaßnahmen in den beiden Hauseingängen in die Wege zu leiten. Erst nachdem diese abgeschlossen wurden und die Wohnungen erneut durch die Feuerwehr mit einem Messgerät revidiert wurden, konnten die Bewohner in Ihre Wohnungen zurück kehren.

Neben den 63 ehrenamtlichen Feuerwehrkräften aus beiden Löschzügen waren mehrere Rettungswagen, der organisatorische Leiter des Rettungsdienstes, sowie der Leitende Notarzt, die Polizei und das Ordnungsamt Tönisvorst im Einsatz. Nach gut drei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr um 08:20 Uhr beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst, übermittelt durch news aktuell