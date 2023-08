POL-KA: (KA) Karlsruhe - Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahren endet mit Körperverletzungen und Sachschaden

Karlsruhe (ots) - Ein bislang unbekannter Mann verursachte am frühen Mittwochmorgen in Weingarten mit einem offenbar entwendeten Pkw mehrere Verkehrsunfälle und fuhr in das Schaufenster einer Bäckerei. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher vom Unfallort. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der noch ...

