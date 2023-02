Ulm (ots) - In der Zeit zwischen 19.15 Uhr und 19.30 Uhr saß das Mädchen an der Bushaltestelle "Am Meerbach" in Bartenbach. Ein Unbekannter stieg aus einem Bus und setzte sich zu dem Mädchen. Dann soll er die 12-Jährige aufgefordert haben, ihn zu küssen. Dabei griff er nach ihrer Hand und küsste sie auch auf ...

mehr