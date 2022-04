POL-CE: Beckedorf - Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht +++ Wer hatte am 31.03.2022 fast einen Frontalzusammenstoß auf der L240?

Celle (ots) - Am vergangenen Wochenende hat die Polizei in Celle gleich drei Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen, die trotz ihres berauschten Zustands unterwegs waren. Am Samstagabend befuhr ein 43-Jähriger mit seinem PKW die Straße "Zur Fuchsfarm" in Richtung "An der Koppel", als er den Einmündungsbereich überquerte und frontal gegen einen Betonpfeiler fuhr. Gegenüber der Polizei behauptete der alkoholisierte ...

mehr