Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Benebelt im Straßenverkehr erwischt

Celle (ots)

Am vergangenen Wochenende hat die Polizei in Celle gleich drei Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen, die trotz ihres berauschten Zustands unterwegs waren. Am Samstagabend befuhr ein 43-Jähriger mit seinem PKW die Straße "Zur Fuchsfarm" in Richtung "An der Koppel", als er den Einmündungsbereich überquerte und frontal gegen einen Betonpfeiler fuhr. Gegenüber der Polizei behauptete der alkoholisierte Mann zunächst, ein anderer habe sein Auto demoliert. Diese Aussage entpuppte sich jedoch schnell als Schutzbehauptung.

In der Nacht zu Montag kontrollierten Beamte einen 25 Jahre alten Autofahrer in der Altstadt. Es stellte sich heraus, dass er einen Atemalkoholwert von über 2,3 Promille aufwies.

Auf einem Elektroscooter erwischte die Polizei am Sonntagmittag einen 23-Jährigen, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Gegen alle drei Fahrer wurden nach Blutentnahme bzw. Urintest entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell