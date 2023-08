Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Weingarten - Mann verursacht mehrere Unfälle, fährt in Schaufenster einer Bäckerei und flüchtet - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Mann verursachte am frühen Mittwochmorgen in Weingarten mit einem offenbar entwendeten Pkw mehrere Verkehrsunfälle und fuhr in das Schaufenster einer Bäckerei. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher vom Unfallort.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der noch unbekannte Tatverdächtige in den frühen Morgenstunden auf der Bahnhofstraße in Weingarten in östliche Richtung. Nahe der Einmündung der Ringstraße streifte er offenbar einen in einer Parktasche abgestellten Pkw. Kurz darauf schob er auf Höhe eines Supermarktes zwei quer zur Fahrbahn geparkte Fahrzeuge ineinander. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung Ortsmitte fort. Gegen 05:05 Uhr kam der Autofahrer wohl von der Fahrbahn ab und fuhr durch die Glasfront einer Bäckerei, wo er schließlich im Verkaufsraum zum Stehen kam. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags des Nissan aus. Der Fahrer stieg daraufhin aus dem Geländewagen aus und ergriff zu Fuß die Flucht in Richtung Bruchsaler Straße.

Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige nicht mehr festgestellt werden.

Erste Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug in der Nacht in Vaihingen/Enz entwendet worden war.

Zum Zeitpunkt der Kollision befand sich eine Mitarbeiterin im hinteren Teil der Bäckerei-Filiale. Diese blieb glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen sowie am Gebäude beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 100.000 Euro. Der Geländewagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bei dem Unfallfahrer soll es sich laut Angaben einer Zeugin um einen etwas 30 Jahre alten und circa 180 cm großen schlanken Mann mit dunklen Haaren gehandelt haben. Er sei schwarz gekleidet gewesen und habe eine Jogginghose sowie eine dunkle Kappe getragen.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, denen der schwarze Nissan X-Trail aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 0721 94484-0 zu melden. Zudem sucht die Polizei nach möglichen weiteren geschädigten Fahrzeughaltern sowie Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Mannes möglicherweise gefährdet wurden.

Larissa Großmann, Pressestelle

