Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unbekannte beleidigen Businsassinnen und werfen Böller - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (20.11.2023) gegen 19:20 Uhr wurden zwei 19-jährige Frauen an einer Bushaltestelle in der Theodor-Heuss-Straße in Sindelfingen von zwei bislang unbekannten Kindern beleidigt und im weiteren Verlauf mit einem Böller beworfen. Die beiden Kinder fielen bereits im Linienbus der Linie 701 durch ihr Verhalten den beiden Frauen auf. An der Bushaltestelle stiegen die Frauen und die beiden Kinder aus. Hier wurden die Frauen direkt durch die Kinder verbal angepöbelt und beleidigt. Nachdem sie nicht auf die Beleidigungen eingingen und davonliefen, warfen die Kinder einen Böller in Richtung der Frauen. Dieser explodierte unmittelbar vor den Füßen der Frauen, verletzt wurden sie jedoch nicht. Im Anschluss daran flüchteten die beiden Kinder in unbekannte Richtung. Sie sollen zwischen 12 und 13 Jahre alt gewesen sein. Einer der beiden trug einen schwarzweißen Trainingsanzug sowie eine Cap. Der andere trug eine Brille und war dunkel gekleidet. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

