Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Einbruch in der Lindenstraße

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag (21.11.2023) zwischen 17:30 Uhr und 20:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Lindenstraße in Magstadt. Im Gebäudeinneren durchsuchten die Täter mehrere Räume und durchwühlten das Mobiliar. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden Gegenstände im Wert von etwa 200 Euro entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 204050 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Maichingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell