Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Rückwärtsfahrt auf Autobahn verursacht Unfall

Freiburg (ots)

Ein 46 Jahre alter Mann befuhr am Donnerstag, 12.10.2023, gegen 06.40 Uhr, mit einem Lkw und einem Anhänger die Autobahn A 861 in Richtung Schweizer Grenze und beabsichtigte an der Ausfahrt Rheinfelden-Süd die Autobahn zu verlassen. Versehentlich fuhr er an der Ausfahrt vorbei, hielt seinen Lkw auf dem rechten Fahrstreifen an und fuhr rückwärts. Dabei bemerkte der Lkw-Fahrer nicht, dass hinter ihm ein Pkw stand, dessen 40-jähriger Fahrer durchgehend gehupt haben soll. Der Anhänger des Lkw kollidierte mit der Fahrzeugfront des Pkw und schob diesen ein paar Meter nach hinten. Es wurde niemand verletzt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Ein bei dem Lkw-Fahrer durchgeführter Alkoholtest ergab ein Ergebnis von etwa 1,5 Promille. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Der Führerschein des Lkw-Fahrer wurde beschlagnahmt.

