POL-PIKIR: Unfall unter Alkoholeinfluss

Oberhausen b. Kirn (ots) - Am Freitag, 29.09.23 gegen 13:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Soonwaldstraße in Oberhausen bei Kirn. An der dortigen Bushaltestelle überquerte ein 11-jähriges Kind die Straße hinter dem dort stehenden Schulbus und kollidierte hier mit Seitenspiegel des vorbeifahrenden PKW eines 67-jährigen Autofahrers. Das Kind erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang sind bisher nicht abgeschlossen. ...

