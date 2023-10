Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg im Breisgau: Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitag, 13. Oktober 2023, zwischen 3 und 4.30 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Erwinstraße in Freiburg eingebrochen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten die Einbrecher über ein Baugerüst auf einen Balkon im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Dort hebelten sie den verschlossenen Fensterladen gewaltsam auf und drangen über die Balkontür in die Wohnung ein.

Anschließend durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Wertgegenstände und Bargeld. Ob weiteres Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit noch unklar.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761/882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können.

