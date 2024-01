Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Witterungsbedingte Unfälle - drei Verletzte

Kreis Viersen: (ots)

Zwischen kurz vor 14.30 Uhr am Mittwochnachmittag und 10 Uhr am Donnerstagvormittag weist die Statistik der Polizei im Kreis Viersen 31 Unfälle aus, die auf die Witterung zurückzuführen sind.

Bei drei Unfällen wurden Menschen verletzt. Ein Mann verletzte sich bei einem Fahrradsturz schwer, in zwei Fällen wurden Menschen leicht verletzt. In allen anderen Fällen blieb es bei Blechschaden.

Ein 84-Jähriger war in Vorst auf dem Teresaweg gegen 14.40 Uhr mit seinem Fahrrad gestürzt. Er verletzte sich schwer und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auf der Josef-Steinbüchel-Straße in Süchteln kam es gegen 15.15 Uhr zu einem Auffahrunfall. Eine 34-jährige Viersenerin musste ihr Auto verkehrsbedingt abbremsen. Der hinter ihr fahrende 22-Jährige, ebenfalls aus Viersen, wollte daraufhin ebenfalls bremsen. Das gelang ihm auf der schneeglatten Straße nicht, so dass er in das Auto der Frau hineinrutschte. Der Sachschaden blieb gering, allerdings wurde die Fahrerin leicht verletzt.

Um kurz nach 21 Uhr dann rutschte ein 21-jähriger Viersener mit seinem Auto auf einer Kreuzung in St. Tönis gegen die Ampel. Dabei wurde einer seiner Beifahrer, ein ebenfalls 21-jähriger Viersener, leicht verletzt. Ein weiterer Beifahrer blieb unverletzt.

Bei den Unfällen mit Blechschäden, die quer über den Kreis verteilt waren - nachmittags überwiegend im Westkreis, später eher im Ostkreis - war von Auffahrunfällen bis zum Rutschen in einen Straßengraben alles dabei. Besondere öffentliche Aufmerksamkeit erregte gegen 20 Uhr der Unfall eines Traktors an der Ecke Venloer Straße/Bücklersstraße in Dülken. Nach einem Reifenplatzer rutschte das schwere Gefährt auf schneeglatter Straße weg und traf eine Ampel, die den Zusammenprall nicht unbeschadet überstand. /hei (61)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell