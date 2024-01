Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Streit zwischen Mädchengruppe endet in Schlägerei

Viersen (ots)

Am Mittwochabend um 18:45 Uhr kam es in der Folge eines Streites zwischen mehreren 14- und 16-Jährigen zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Parkdeck des Löhcenters in Viersen. Im Vorfeld war die 14-jährige Geschädigte mit vier Freunden im Löhcenter unterwegs. Bereits dort kam es zu Wortgefechten zwischen ihr und acht weiteren Mädchen.

Die Gruppe um die 14-Jährige begab sich anschließend auf das Parkdeck, wurde dabei jedoch von den anderen Mädchen verfolgt. Auf dem Parkdeck schlugen und traten laut der Geschädigten alle Mädchen der anderen Gruppe auf sie ein und liefen danach vom Parkdeck weg. Die Freundinnen der Geschädigten konnten die Gruppe der weggelaufenen Jugendlichen gut beschreiben. Zwei Streifenteams gelang es einige der Mädchen am Bahnhof in Viersen zu finden.

Die Geschädigte klagte über Schmerzen im Brustbereich und wurde durch eine Rettungswagenbesatzung ins Krankenhaus gebracht.

Die Personalien der Mädchengruppe wurden durch die Beamtinnen und Beamten der Polizei Viersen aufgenommen. Gespräche mit den Erziehungsberechtigten wurden ebenfalls bereits geführt. Weitere Ermittlungen übernimmt das Kriminalkommissariat und fragt zeitgleich: Haben Sie die Auseinandersetzung gesehen? Melden Sie sich unter der 02162 377-0. /cb (60)

