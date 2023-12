Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn/ BAB 23 - Verkehrsunfallflucht an der Anschlussstelle Elmshorn - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Heiligabend (24.12.2023) ist es um 17:41 Uhr an der Anschlussstelle Elmshorn auf der BAB 23 zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gekommen. In dessen Folge entfernte sich ein Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 22-jähriger Fahrzeugführer an der Anschlussstelle Elmshorn in Fahrtrichtung Heide auf die A 23. Hierbei kam es im Kurvenbereich zu einer seitlichen Berührung mit einem Fahrzeug, welches die Autobahn verließ.

Der Fahrzeugführer, der den Unfall bemerkt haben dürfte, setzte seine Fahrt fort.

An dem Fahrzeug des Elmshorners entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligem Bereich.

Das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den flüchtigen Unfallfahrer oder Zeugen, die den Unfall bemerkt haben oder sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können.

Zeugen können ihre Beobachtungen den Ermittlern unter der Rufnummer 04121 - 4092 - 0 mitteilen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell