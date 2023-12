Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Segeberg/ Kreis Pinneberg - Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruchdiebstählen an den Weihnachtsfeiertagen

Bad Segeberg (ots)

Kreis Segeberg:

Wahlstedt - Am Freitag (22.12.2023) ist es in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 21:15 Uhr in der Grevekoppel zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen. Unbekannte entwendeten Bargeld und Schmuck mit noch unbekannter Schadenshöhe.

Bad Bramstedt - Im Landweg ist es zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen. Am Dienstag (26.12.2023) wurde die Geschädigte um 01:22 Uhr durch "Klopfgeräusche" aus dem Schlaf geweckt und bemerkte direkt im Anschluss eine eingeschlagene Scheibe im Erdgeschoss. Zu einem Betreten des Einfamilienhauses ist es nicht gekommen. Es blieb bei einem Versuch.

Kaltenkirchen - Unbekannte betraten am Dienstag (26.12.2023) um 17:50 Uhr im Anemonenweg ein Einfamilienhaus. Zu dem Stehlgut können noch keine Angaben getätigt werden.

Kreis Pinneberg:

Kölln-Reisiek - Am Samstag (23.12.2023) ist es in der Moortwiete zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen. Um 16:40 Uhr hörte ein Hundehalter beim Spaziergang mit seinem Vierbeiner verdächtige Geräusche vom Grundstück in der Moortwiete und leuchtete mit einer Taschenlampe in Richtung der Geräusche. Hierbei bemerkte er eine dunkel gekleidete Person, die sich sofort fluchtartig vom Grundstück entfernte, bevor er das Einfamilienhaus betrat.

Der Mann wird beschrieben mit einer Körpergröße von 175 - 180 cm Körpergröße und von schlanker Statur. Die Person mit einem geschätzten Alter von 30 Jahren war komplett in Schwarz gekleidet, trug eine Sturmhaube und führte einen schwarzen Rucksack mit weißen Streifen der Marke "Adidas" mit.

Eine weitere verdächtige Person am Tatort wird beschrieben als männlich und mit einer Körpergröße von 180 - 185 cm. Diese Person war ebenfalls dunkel gekleidet.

Wedel - Am Samstag (23.12.2023) ist es in der Heinestraße zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen.

In der Zeit zwischen 16:30 Uhr 17:30 Uhr konnten über eine am Haus montierte Kameraüberwachungsanlage zwei Personen beobachtet werden, die sich vor der Hauseingangstür aufhielten und die Kamera abdeckten. Zu einem Einbruch ist es dann im Anschluss nicht gekommen.

Die erste Person wird beschrieben als männlich. Bekleidet war die Person mit einer braun-schwarzen Jacke, heller Wollmütze, blauer Jeans und hellen Schuhen. Während der Tatausführung trug die Person eine schwarze Gesichtsmarkierung führte einen schwarzen Rucksack und eine Taschenlampe mit.

Die zweite Person war männlich und trug eine Brille. Während der Tat war die Person bekleidet mit einem dunklen Anorak, dunkelblauer Jeans, grauen Schuhen und einer Wollmütze in den Farben blau-weiß-schwarz.

Pinneberg - Am Heiligabend (24.12.2023) wurde in der Berliner Straße ein Wohnungseinbruchdiebstahl in eine Hochparterrewohnung festgestellt.

Die Tat dürfte sich in der Zeit zwischen 14:45 Uhr und 21:30 Uhr ereignet haben. Als Stehlgut wurden Bargeld und Schmuck benannt.

Elmshorn - In der Zeit zwischen Montag, 25.12.2023, 00:31 Uhr bis 09:29 Uhr ist es in der Morthorststraße zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen. Ersten Informationen zur Folge wurde Bargeld im zweistelligen Bereich entwendet.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Nähe der jeweiligen Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101 - 202 - 0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell