POL-OG: Achern - Zeugen nach versuchtem Ladendiebstahl gesucht

Achern (ots)

Nachdem der Ladendiebstahl scheiterte, ergriffen vier unbekannte Personen gegen 19 Uhr am Montag in der "Fautenbacher Straße" die Flucht. Drei der Unbekannten waren zunächst darum bemüht, die sich automatisch schließende Tür des Ladens offen zu halten. Durch diese wollte die Gruppe anschließend einen, zuvor mit Lebensmittel beladenen, Einkaufswagen schmuggeln. Trotz mehrere Versuche missglückte dies jedoch. Eine Zeugin sprach die Täter daraufhin an, wodurch diese sich zu Fuß von der Örtlichkeit in eine unbekannte Richtung entfernten. Die Waren im Wert von mehreren Hundert Euro ließen die Besagten zurück. Nach Stand der jetzigen Ermittlungen könne noch keine Aussage zur Identität der Flüchtigen gemacht werden, weshalb die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch diesbezüglich um Hinweise unter der Rufnummer 07841 70660 bitten.

