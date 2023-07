POL-GT: Verkehrsunfall auf der Graebestraße

Gütersloh (ots) - Rietberg (MK) - Dreiste Diebe haben bei einem Kioskeinbruch am Torfweg in der Nacht von Sonntag auf Montag (09.07., 20.15 Uhr - 10.07., 09.30 Uhr) kistenweise Getränke und auch einige Lebensmittel gestohlen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge haben sich die bislang unbekannten Täter durch ein Fenster Zutritt in den Verkaufsstand am Rietberger Freibad verschafft. Neben diversen Kisten Cola, Fanta, ...

mehr