Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen: Ermittlung wegen Brandstiftung nach Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Tillmannstraße

Hagen (ots)

Am Dienstag (21.11.) kam es gegen 6.20 Uhr in dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Tillmannsstraße in Haspe zu einem Brand. Durch das Feuer wurden glücklicherweise keine Bewohner verletzt. Erste Ermittlungen ergaben Hinweise darauf, dass es sich um eine Brandstiftung handeln könnte.

Beamte der Kriminalpolizei Hagen nahmen noch am Vormittag einen polizeibekannten 49-jährigen Hausbewohner vorläufig fest, der möglicherweise mit der Tat in Verbindung steht.

Der Hagener wurde in der geschlossenen Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses untergebracht, da sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung ergaben. Weitere Auskünfte können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erteilt werden.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell