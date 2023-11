POL-HA: Mann feiert Feierabend mit überlauter Musik

Hagen-Altenhagen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter gab sich am Montagnachmittag (20.11.2023) in Altenhagen als Handwerker aus und stahl eine Handtasche aus der Wohnung einer 85-jährigen Frau. Zwischen 08.45 Uhr und 09.15 Uhr klingelte der Mann an der Wohnungstür der Hagenerin in der Alexanderstraße und hatte für einen Klempner typische Arbeitskleidung an. Da ...

mehr