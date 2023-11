Polizei Hagen

POL-HA: Trickdiebstahl aus Wohnung - Falscher Handwerker stiehlt Handtasche einer 85-jährigen Frau

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter gab sich am Montagnachmittag (20.11.2023) in Altenhagen als Handwerker aus und stahl eine Handtasche aus der Wohnung einer 85-jährigen Frau. Zwischen 08.45 Uhr und 09.15 Uhr klingelte der Mann an der Wohnungstür der Hagenerin in der Alexanderstraße und hatte für einen Klempner typische Arbeitskleidung an. Da die Heizung der 85-Jährigen tatsächlich defekt war, ging sie davon aus, dass es sich bei dem Mann und einen seriösen Handwerker handelte. Der Mann ging in das Badezimmer der Wohnung und bat die Frau darum, den Wasserhahn in der Küche zu betätigen. In diesem Moment griff der Trickdieb nach der Handtasche der Hagenerin und verließ die Wohnung und das Haus in unbekannte Richtung. Die 85-Jährige alarmierte die Polizei und sagte den Beamten, dass der Täter etwa 170 cm groß war und eine sportliche Statur hatte. Sie schätzte ihn auf etwa 30 Jahre und sagte, dass der Mann kurze, schwarze Haare hatte. Er trug Arbeitsbekleidung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 02331-986 2066 um Zeugenhinweise. (sen)

