POL-HA: Mann begeht mit stark beschädigtem BMW eine Verkehrsunfallflucht

Hagen-Altenhagen (ots)

Sonntag (19.11.) gegen 17.15 Uhr fuhr ein Autofahrer in der Alexanderstraße gegen eine Verkehrsinsel und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Mehrere Anrufer meldeten der Leitstelle der Polizei zwischenzeitlich Fahrzeugteile auf der Straße "Am Sportpark" und der Alexanderstraße/Boeler Straße. Eine Zeugin, die ebenfalls den Notruf gewählt hatte, konnte angeben, dass sie in der Alexanderstraße hinter einem BMW in Richtung Landgericht fuhr. Das Auto sei plötzlich weit nach links gefahren und dann mit einer Verkehrsinsel zusammengestoßen. Das Fahrzeug habe sich gedreht, sodass es auf der Gegenfahrbahn in Richtung Fuhrparkbrücke stand. Anschließend habe der Fahrer den BMW gewendet und fuhr zügig in Richtung Landgericht davon. Ein weiterer Zeuge wartete in der Eduard-Müller-Straße vor einer roten Ampel und hört ein lautes metallisches Geräusch. Anschließend sah er ein Auto, dass auf der Fahrerseite kein Vorderrad hatte und einen platten Reifen an der Hinterachse aufwies. Der Mann verständigte ebenfalls umgehend die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung konnten schließlich einen stark beschädigten BMW in der Eppenhauser ausfindig machen und kontrollieren. Der 49-jährige Fahrer stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu. Das Messgerät zeigte über 1,9 Promille an. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Es stellte sich heraus, dass er über keine Fahrerlaubnis verfügt. Die Polizisten stellten den BMW sicher und fertigten Strafanzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge von Alkoholgenuss, Fahrerflucht sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den 49-Jährigen. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 15.500 Euro. (arn)

