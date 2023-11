Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des Diebstahls - Zwei Unbekannte stehlen Handy und Geldbörse aus Gastronomiebetrieb in der Innenstadt

Hagen (ots)

Zwei bislang unbekannte Täterinnen stahlen am Abend des 24.08.2023 in einem Lokal in der Innenstadt eine Geldbörse sowie ein Mobiltelefon. Die beiden Frauen hielten sich gemeinsam in dem Lokal in der Bahnhofstraße auf. Eine von ihnen griff nach einer auf einem Tisch liegenden Geldbörse sowie einem Handy und steckte die Gegenstände in ihre Tasche. Die andere Unbekannte stand daneben und beobachtete die Umgebung. Bei der Tatausführung wurden die Frauen von einer Überwachungskamera gefilmt. Für die Veröffentlichung der entstandenen Aufnahmen liegt nun ein richterlicher Beschluss vor. Die Polizei Hagen nimmt unter der Rufnummer 02331-986 2066 Hinweise zum Aufenthaltsort oder der Identitäten der beiden Frauen entgegen. (sen)

Zu den Fotos gelangen Sie über den folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/120054

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell