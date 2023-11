POL-HA: Zwei Leichtverletzte nach Autounfall

Hagen-Haspe (ots) - Am Samstag (18.11.) verletzte sich eine Hagenerin gegen 20 Uhr bei einem Verkehrsunfall. Im Bereich des Wendehammers in der Vollbrinkstraße erfasste ein 42-Jähriger die Fußgängerin mit seinem Suzuki. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wollte der Mann links abbiegen und auf einen Parkplatz fahren. Hierbei übersah er die 56-Jährige, die im Begriff war die Straße in Richtung Am Hüttenplatz zu ...

mehr