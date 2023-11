Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Wohnungseinbruch

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Zeit vom 17.11.2023, 12:20 Uhr und 18.11.2023, 09:00 Uhr, kam es in der Altenhagener Straße in Hagen zu einem versuchten Wohnungseinbruch in ein dortiges Mehrfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Täter hatte im Tatzeitraum im Bereich des Türschlosses mehrere Hebelmarken hinterlassen. Allerdings hielt die Tür dem Einbruchsversuch stand. Die Kriminalwache erschien zur Spurensicherung. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

