Polizei Hagen

POL-HA: Schockanrufe für Hagener Bürger

Hagen (ots)

Am gestrigen Tage, 17.11.2023, kam es vermehrt zu sogenannten Schockanrufen, bei denen die Täter versuchten, das Überraschungsmoment auszunutzen und die angerufenen Personen zu einer Zahlung von höheren vierstelligen Beträgen zu überreden. Die unbekannten Tatverdächtigen sprachen mit teilweise weinerlicher Stimme, sie hätten einen schweren Verkehrsunfall verursacht und müssten nun eine hohe Kaution bezahlen, um nicht ins Gefängnis zu müssen. Dieser erste "Schockmoment" wird bei den meist älteren Personen ausgenutzt, damit diese ihren vermeintlich Angehörigen in Not, ohne weiter darüber nachzudenken, aus der finanziellen Not heraushelfen. Diese Art von Anrufen ist die zur Zeit gängige Art von Betrügern und war über das ganze Stadtgebiet verteilt. Ein leichter Schwerpunkt war im Bereich Eilpe und Hohenlimburg zu erkennen. Bitte nehmen sie, bevor sie personenbezogene Daten preisgeben, oder sogar Zahlungen tätigen, Kontakt mit ihren Angehörigen auf und vergewissern sie sich, ob tatsächlich ein solcher Notfall besteht. Für Fragen oder Hinweise stehen ihnen jederzeit die Polizeiwachen, in dringenden Fällen auch der Polizeinotruf, zur Seite. (TF)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell