Polizei Hagen

POL-HA: Hagener nach Randale in Gewahrsam genommen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Polizisten nahmen Donnerstag (16.11.) einen 49-Jährigen in Gewahrsam, der in der Augustastraße randalierte. Gegen 19.45 Uhr verständigten Anwohner die Polizei und meldeten, dass der Mann lautstark Musik in seiner Wohnung hörte. Er sei äußerst aggressiv. Als eine Streifenwagenbesatzung eintraf, öffnete der Hagener den Beamten erst nach minutenlangem Klingeln und Klopfen die Tür. Er zeigt sich nervös und aggressiv, sperrte sich gegen jegliche Maßnahmen und zeigte sich äußerst unkooperativ. Die Polizisten entschieden sich, den Mann zur Verhinderung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in Gewahrsam zu nehmen, da davon auszugehen war, dass er im weiteren Tagesverlauf aufgrund von weiteren Ruhestörungen oder Handlungen gegenüber seiner Nachbarn negativ in Erscheinung treten wird. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von über 1,5 Promille. (arn)

