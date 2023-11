POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl und versuchtem Computerbetrug - Wer kennt diese beiden Frauen?

Hagen-Wehringhausen (ots) - Eine Hagenerin wurde am Donnerstag (16.11.) in Wehringhausen Opfer einer häuslichen Gewalt. Die Frau hielt sich gegen 22 Uhr in einem Mehrfamilienhaus auf und stritt sich mit ihrem Verlobten, der ihr dabei auch in das Gesicht schlug. Der 28-Jährige habe sie bereits in der Vergangenheit geschlagen. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, dass er seine Verlobte getreten habe, diese habe ihn ...

