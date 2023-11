POL-HA: Neuer Betrugsversuch: Betrüger geben sich als Mitarbeiter des Finanzamts Hagen aus - wichtige Infos der Polizei Hagen

Hagen-Wehringhausen (ots) - Ein 19-Jähriger randalierte am Mittwoch (15.11.) zunächst in einem Krankenhaus (AKH), später nahmen ihn Polizisten in Gewahrsam. Der Hagener filmt gegen 21.20 Uhr das medizinische Personal und schrie eine Krankenpflegerin an, während er eine Angehörige im Krankenhaus begleitete. Der Mann hatte sich über die Wartezeit beschwert. ...

