Polizei Hagen

POL-HA: Einsatztrupp der Polizei stoppt mutmaßliche Dealer und findet große Menge Kokain (Straßenverkaufswert in Höhe von geschätzten 50.000 Euro)

Hagen-Mitte (ots)

Polizisten des Einsatztrupps kontrollierten Montagabend (13.11.) einen 28-Jährigen in der Humboldtstraße, der im Besitz einer größeren Menge Betäubungsmittel war. Der Mann fuhr zusammen mit einem 30-Jährigen in einem Smart, als die Einsatzkräfte ihn anhielten. Bereits im Fußraum konnten Druckverschlusstütchen mit augenscheinlich Cannabisresten festgestellt werden. Der 28-Jähriger führte in seiner Hosentasche zwei Smartphones sowie in seiner Jacke mehrere Röhrchen mit Kokain mit sich. Der 30-Jährige, der als Beifahrer mit in dem Smart saß, hatte eine größere Summe Bargeld dabei.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durchsuchten Polizisten mehrere Wohnungen sowie Fahrzeuge, die den beiden Männern zugeordnet werden konnten. Hierbei wurden weitere Smartphones, Drogenutensilien, Messer, Bargeld sowie eine größere Menge Kokain gefunden. Die Drogen haben einen Straßenverkaufswert in Höhe von geschätzten 50.000 Euro. Die beiden Hagener wurden aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig festgenommen. Der 28-Jährige sowie der 30-Jährige befinden sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

