POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des Computerbetruges - Wer kennt diese Frau?

Hagen (ots)

Bereits am Morgen des 21.06.2023 stahlen Unbekannte das Portemonnaie einer 92-Jährigen und versuchten anschließend Geld von dem Konto der Frau abzuheben. Die Tat ereignete sich vermutlich in einem Bus in der Hagener Innenstadt. Im Anschluss daran versuchte eine unbekannte Frau insgesamt zwei Mal Geld von dem Konto der 92-Jährigen abzuheben. Da das Konto jedoch bereits gesperrt wurde, blieb es bei den Versuchen. Am Geldautomaten wurde die Unbekannte videografiert. Für die Veröffentlichung der entstandenen Aufnahmen liegt nun ein Gerichtsbeschluss vor. Hinweise zum Aufenthaltsort oder zur Identität der Frau nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

Zu den Bildern gelangen Sie über den folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/119934

