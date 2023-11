Polizei Hagen

POL-HA: Großbrand einer Discounter-Filiale in Boele - Brandursache bislang unklar

Hagen-Boele (ots)

Am Freitagabend (17.11.2023) brannte die Filiale eines Discounters in Boele aus bislang ungeklärter Ursache vollständig aus. Gegen 18.30 Uhr gingen bei den Leitstellen der Hagener Feuerwehr und Polizei zahlreiche Meldungen über den Brand des Gebäudes an der Schwerter Straße / Steinhausstraße ein. Dem aktuellen Stand der Ermittlungen zufolge wurde eine Kundin des Discounters auf den Brand eines Kissens aufmerksam und informierte eine Mitarbeiterin. Da sich das Feuer schnell ausbreitete, gelang es der Frau nicht mehr, dieses eigenständig zu löschen. Alle Kunden und Mitarbeiter verließen das Gebäude umgehend. Zwei Mitarbeiterinnen wurden leicht verletzt und mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Angrenzende Wohnhäuser wurden evakuiert. Die Löscharbeiten dauern an. Polizei und Feuerwehr Hagen sind mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

