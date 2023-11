Polizei Hagen

POL-HA: Geschwindigkeitskontrolle mit Folgen

Hagen (ots)

Am gestrigen Tage, 17.11.2023, führte der Verkehrsdienst Hagen eine Geschwindigkeitskontrolle im Bereich der Dortmunder Straße durch. Gegen 12.20 Uhr wurde ein 69jähriger Deutscher mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung konnte in der Atemluft deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden, ein durchgeführter Test verlief mit über einem Promille deutlich positiv. Weiterhin konnten im Fahrzeuginnern 2 Dosen Bier festgestellt werden. Der Fahrzeugführer wurde für die Entnahme einer Blutprobe der Polizeiwache Hoheleye zugeführt. Der Führerschein wurde einbehalten und die Weiterfahrt untersagt. Das Fahrzeug des auswärtigen Fahrzeugführers verblieb zunächst ordnungsgemäß verschlossen an der Kontrollstelle. (TF)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell