FW-BO: Verkehrsunfall in Altenbochum - Feuerwehr befreit Fahrer aus Unfallfahrzeug

Bochum (ots) - Am Sonntag den 8. Oktober kam es in den frühen Morgenstunden zu zwei zeitgleichen Bränden am Ostring in der Bochumer Innenstadt. Nur wenige Meter voneinander entfernt brannten zwei Mülltonnen sowie ein PKW. Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Gegen 5.20 Uhr wurden der Feuerwehr die zwei ...

