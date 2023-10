FW-BO: Kellerbrand in der Bochumer Innenstadt

Bochum (ots) - In Bochum Stiepel in der Straße "Im Pastoratsbusch", kam es am Donnerstagmittag gegen 12:50 Uhr zu einem Unfall auf einer Baustelle, bei dem ein Bauarbeiter lebensgefährlich verletzt wurde. Beim Verlegen von Beton L-Steinen im Vorgarten ist das 1 Tonnen schwere Element verrutscht und begrub den Mann unter sich. Anwohner alarmierten sofort den Notruf der Feuerwehr. Der Löschzug der Innenstadtwache, der ...

