FW-BO: Brennende Mülltonnen und brennender PKW - zwei zeitgleiche Einsatzstellen am Ostring in der Innenstadt

Bochum (ots)

Am Sonntag den 8. Oktober kam es in den frühen Morgenstunden zu zwei zeitgleichen Bränden am Ostring in der Bochumer Innenstadt. Nur wenige Meter voneinander entfernt brannten zwei Mülltonnen sowie ein PKW. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Gegen 5.20 Uhr wurden der Feuerwehr die zwei Brandstellen am Ostring gemeldet. Sofort wurden Einsatzkräfte von der Innenstadtwache sowie der Hauptfeuerwache in Werne dorthin alarmiert.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte ein abgestellte PKW im Bereich des Justizzentrums bereits in voller Ausdehnung. Mit einem Strahlrohr konnten die Flammen hier schnell gelöscht werden.

Deutlich dramatischer stellte sich die Situation nur wenige Meter von diesem Brandort entfernt dar: Direkt neben der Hausfassade und Haustür eines Mehrfamilienhauses brannten zwei große Müllbehälter ebenfalls in voller Ausdehnung. Hier hatten die Flammen bereits die Hausfassade stark beschädigt und auch die Haustüre war schon teilweise durchgebrannt, sodass eine Brandausbreitung auf das Innere des Wohnhauses kurz bevor stand. Sofort leiteten die Einsatzkräfte der Innenstadtwache, unterstützt durch die Löscheinheit Brandwacht der Freiwilligen Feuerwehr, einen Löschangriff über zwei Strahlrohre ein und konnten damit eine Brandausbreitung erfolgreich verhindern. Die Bewohner im Gebäude blieben somit unverletzt und die glücklicherweise nur leichte Versuchung im Treppenraum des Hauses konnte schnell mit einem Hochleistungslüfter beseitigt werden. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.

Beide Einsatzstellen wurden zur Ermittlung der Brandursache an die Polizei übergeben.

