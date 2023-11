Polizei Hagen

POL-HA: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hagen-Mittelstadt (ots)

In der Zeit vom 17.11.2023, 16:00 Uhr und 18.11.2023, 14:15 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht am Bergischen Ring in Hagen. Ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw VW wies einen beschädigten linken Außenspiegel auf. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat demnach den Spiegel im Vorbeifahren getroffen und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Der Fremdschaden wird auf 500EUR geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell