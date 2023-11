Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin bei Unfall leicht verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Am Samstag (18.11.) verletzte sich eine Hagenerin gegen 20 Uhr bei einem Verkehrsunfall. Im Bereich des Wendehammers in der Vollbrinkstraße erfasste ein 42-Jähriger die Fußgängerin mit seinem Suzuki. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wollte der Mann links abbiegen und auf einen Parkplatz fahren. Hierbei übersah er die 56-Jährige, die im Begriff war die Straße in Richtung Am Hüttenplatz zu überqueren und touchierte sie mit dem Außenspiegel. Die Hagenerin kam zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie in ein Krankenhaus. (arn)

