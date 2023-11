LPI-SLF: Taxi- Fahrer verursacht Beinah- Unfall/ Zeugen und Geschädigte gesucht

LPI Saalfeld (ots) - Im Dunkeln zur Arbeit fahren - und im Dunklen wieder nach Hause kommen. Fahren in der Dunkelheit ist eine Herausforderung: Da sollte die Beleuchtung am Fahrzeug einwandfrei funktionieren. Im Oktober beteiligte sich die Landespolizeiinspektion Saalfeld in den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg an der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion "Licht-Test" 2023. Im Fokus stand die Beleuchtung der Fahrzeuge. Insgesamt sind 498 ...

mehr