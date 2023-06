Polizei Hagen

POL-HA: Stark alkoholisiert randaliert und in Gewahrsam genommen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Nachdem sich ein Mann am Montag (12.06.) mehrere Stunden im Bereich der Notaufnahme des Allgemeinen Krankenhauses Hagen in der Grünstraße aufhielt und das Krankenhauspersonal in der Ausführung ihrer Arbeit störte, musste er durch Polizisten in Gewahrsam genommen werden. Der 40-Jährige war stark alkoholisiert und pöbelte das Personal sowie Patienten immer wieder an. Als die Polizei eintraf, war der Mann verbal aggressiv. Er konnte sich aufgrund der starken Alkoholisierung nicht mehr eigenständig auf den Beinen halten und ignorierte einen Platzverweis, den ihm die Einsatzkräfte erteilten. Er musste gegen 10.45 Uhr zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Zuvor wurde er untersucht, um seine Gewahrsamsfähigkeit festzustellen. Einen Atemalkoholtest konnte der 40-Jährige durch seinen Zustand nicht durchführen. In den Abendstunden wurde der Mann aus dem Gewahrsam entlassen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell