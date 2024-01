Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Zeugen sucht das Polizeirevier Ravensburg zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr in der Jahnstraße ereignet hat. Der Volvo einer 62-Jährigen und der Hyundai einer 56-Jährigen waren im Kreuzungsbereich zum Schussentalviadukt zusammengestoßen. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von rund 8.000 Euro. Da mutmaßlich eine der beiden Autofahrerinnen ein Rotlicht missachtet hat, dies aber der weiteren Klärung bedarf, bittet die Polizei Zeugen des Verkehrsunfalls, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Zwei Leichtverletzte und zweimal Totalschaden nach Glätteunfall

Zwei Leichtverletzte und zweimal Totalschaden an den beteiligten Pkw sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstagmorgen gegen 5.45 Uhr auf der B 30 an der Anschlussstelle Ravensburg-Nord. Der 55-jährige Lenker eines Citroen befuhr die Ausfahrt der B 30 in Richtung Berg und kam auf eisglatter Fahrbahn in der Rechtskurve ins Rutschen. Er kollidierte dabei wuchtig mit dem BMW eines 65-Jährigen, der seinerseits auf die B 30 in Richtung Weingarten auffahren wollte. Die beiden Pkw-Lenker wurden dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Schlier-Unterankenreute

Versuchte Diebstähle

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagnachmittag versuchte ein unbekannter Täter, die Eingangstüre einer Kindertagesstätte in der Friedhofstraße gewaltsam zu öffnen. Dies misslang, am Schließblech entstand jedoch ein Sachschaden von rund 500 Euro. Weiter wurde in der Kirche in der Laurentiussstraße am Montag zwischen 8 und 16.45 Uhr versucht, mittels eines Hebelwerkzeugs die Opferkasse aufzubrechen. Auch dies war nicht erfolgreich, der angerichtete Sachschaden beträgt hier rund 400 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt in beiden Fällen und prüft einen möglichen Tatzusammenhang. Zeugen der Taten oder Personen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Weingarten

Schränke aufgebrochen und Werkzeug entwendet

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagnachmittag im Zeitraum zwischen 14.15 und 17.30 Uhr in einer Tiefgarage in der Konrad-Huber-Straße zwei Werkzeugschränke aufgebrochen und daraus mehrere Elektrowerkzeuge gestohlen. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um sachdienliche Hinweise.

Weingarten

Zeugen nach tätlichem Angriff auf Polizeibeamte gesucht

Wegen eines tätlichen Angriffs auf Einsatzkräfte in der Nacht von Samstag auf Sonntag ermittelt das Polizeirevier Weingarten und sucht insbesondere ein älteres Ehepaar als Zeugen. Gegen Mitternacht waren Zivilkräfte der Polizei, die im Rahmen der Fastnacht im Einsatz waren, in der Abt-Hyller-Straße, nahe der Kreuzung Promenade, auf ein junges Pärchen aufmerksam geworden. Nachdem die augenscheinlich stark alkoholisierte Frau mehrfach gestürzt war, wollten die Beamten Hilfe leisten. Sie wurden darauf von dem 19-jährigen Begleiter unmittelbar aggressiv angegangen und, selbst nachdem sie sich als Polizeibeamte zu erkennen gegeben hatten, weggestoßen und von ihm fortwährend beleidigt. Nur mit Mühe gelang es, den Aggressor schließlich am Boden zu fixieren und weitere Angriffe zu unterbinden. Die Polizei sucht nun insbesondere ein älteres Ehepaar, das den Vorfall wohl beobachtet und auch kurz mit den Einsatzkräften gesprochen hat. Dieses und mögliche weitere Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Leutkirch

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Mögliche Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht sucht das Polizeirevier Leutkirch. Den Angaben einer 41-jährigen Nissan-Lenkerin zufolge habe diese am Dienstagmorgen kurz nach 7 Uhr die K 7913 von Ausnang in Richtung Ellmeney befahren, als ihr in einer langgezogenen Kurve ein dunkler Pkw teils auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Zwischen den Fahrzeugen sei es dann zum Spiegelstreifer gekommen, der unbekannte Wagen sei jedoch ohne anzuhalten in Richtung Ausnang davongefahren. Der entstandene Schaden am Nissan wird auf rund 500 Euro geschätzt. Bei dem Pkw dürfte es sich möglicherweise um einen schwarzen VW Tiguan, Baujahr 2023, handeln. Zeugen des Verkehrsunfalls oder Personen, die Hinweise zum gesuchten Fahrzeug oder dessen Fahrzeugführer zur Unfallzeit geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

