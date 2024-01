Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebin führt Tierabwehrspray mit sich

Hagen-Haspe (ots)

Nachdem eine Hagenerin in einer Drogerie Ware entwendete, konnte festgestellt werden, dass sie ein Tierabwehrspray mit sich führte. Am Donnerstag (04.01.) hielt sich die 32-Jährige um 15.15 Uhr in dem Geschäft in der Kölner Straße auf. Sie packte diverse Kosmetikprodukte im Wert von rund 125 Euro in ihre Handtasche sowie in einen Kinderwagen. Ein Ladendetektiv hielt die Frau nach Passieren des Kassenbereichs auf und verständigte die Polizei. Neben dem Diebesgut konnte auch ein Tierabwehrspray in den Sachen der Hagenerin gefunden werden. Die 32-Jährige muss sich nun wegen Ladendiebstahls mit Waffen verantworten. (arn)

