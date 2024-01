Polizei Hagen

POL-HA: 61-Jähriger randaliert in der Innenstadt - Geschäftsmitarbeiter rufen die Polizei

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwoch, 03.01.2023, riefen verschiedene Mitarbeiter von Geschäften der Hagener Innenstadt die Polizei. Ein Betrunkener randalierte dort bereits um 7 Uhr. Die hinzugerufenen Polizisten erteilten einen Platzverweis. Um 09:30 Uhr tauchte der 61-Jährige an einem anderen Laden erneut auf. Auch dieses Mal belästigte er Kunden und schrie herum. Die Beamten erteilten einen erneuten Platzverweis und drohten die Ingewahrsamnahme an. Als der Mann gegen 10:50 Uhr in einem letzten Geschäft zu randalieren begann, verständigten auch hier die Mitarbeiter die Leitstelle der Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung legte dem 61-Jährigen Handfesseln an und brachte ihn in das Gewahrsam. Hier verblieb er auf Anordnung einer Richterin bis zum späten Nachmittag. (hir)

