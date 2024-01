Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin ignoriert Platzverwies und wird in Gewahrsam genommen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Polizisten mussten am Mittwoch (03.01.) in der Lenneuferstraße eine 45-Jährige in Gewahrsam nehmen. Um 22.45 Uhr verständigte ihr Ex-Partner die Polizei, nachdem sich die Hagenerin mit ihm stritt und anschließend eine Glasflasche auf dem Boden zerschlug. Die Frau verließ im Beisein der Beamten das Wohnhaus und erhielt einen Platzverweis. Knapp eine Stunde später trafen die Einsatzkräfte jedoch an der Anschrift erneut auf die 45-Jährige. Sie versuchte zu dieser Zeit zurück in das Mehrfamilienhaus zu gelangen. Aufgrund des nicht nachkommen des Platzverweises und zur Verhinderung von Straftaten nahmen die Polizisten die Frau in Gewahrsam. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. (arn)

