POL-HA: Schwerpunktdienst der Polizei bekämpft Betäubungsmittelkriminalität

Hagen - Finnentrop (ots) - Am Mittwoch, 03.01.2024, wurde ein 72-Jähriger in den Mittagsstunden in der Kirchstraße in Finnentrop mit lebensgefährlichen Stichverletzungen aufgefunden. Er verstarb kurz darauf trotz Rettungsmaßnahmen. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der Mann kurz zuvor im Lennepark auf. ...

