Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zweiradfahrer bei Unfall verletzt

Schallodenbach (Landkreis Kaiserslautern) (ots)

Am späten Dienstagnachmittag wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der L382 in Schallodenbach gerufen. Ein 23-jähriger fuhr mit seinem VW Passat auf der K29 von Wörsbach in Richtung Niederkirchen. Als er nach links auf die L382 abbiegen wollte kam es zu einem Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten Leichtkraftrad der Marke Piaggio. Durch den Aufprall stürzte der 44-jährige Rollerfahrer und verletzte sich hierbei. Nach notärztlicher Behandlung brachte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Roller wurde durch den Unfall beschädigt. Die Polizei geht von einem wirtschaftlichen Totalschaden aus. An dem Pkw entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. |kfa

